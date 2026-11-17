Francuski producent samochodów Renault planuje do 2028 roku stworzyć we Francji 2 tysiące nowych miejsc pracy, głównie w produkcji. Jednocześnie firma przewiduje 1 tysiąc dobrowolnych odejść wśród pracowników działów pośrednich i administracyjnych. Euronews informuje o tym, powołując się na przedstawiony związkom zawodowym plan France Industrie FutuREady.

Rekrutacja do produkcji

Reorganizacja przewiduje utworzenie 2 tysięcy miejsc pracy w ciągu dwóch lat. Renault planuje zatrudnić w swoich zakładach 1650 operatorów i pracowników produkcyjnych, kolejnych 250 osób na stanowiskach pomocniczych, a 100 miejsc przeznaczyć dla młodych absolwentów.

Dyrektor Renault ds. jakości, produkcji i łańcuchów dostaw Thierry Charvet oświadczył, że większość nowych stanowisk będzie stanowiskami robotniczymi. Renault ma obecnie we Francji około 15 tysięcy miejsc pracy w sektorze przemysłowym.

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Program dobrowolnych odejść

Równolegle firma ogłosiła program 1 tysiąca dobrowolnych odejść dla pracowników wykonujących funkcje pośrednie i administracyjne. Musi on jeszcze zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi. Związek zawodowy CFDT skrytykował tempo planowanych zmian.

Renault oświadczyło, że ochroni strategiczne stanowiska w inżynierii baterii, elektronice i oprogramowaniu, produkcji elektrycznych układów napędowych oraz przemysłowym utrzymaniu technicznym. Plan ma pomóc firmie odpowiedzieć na rosnącą konkurencję ze strony chińskich producentów samochodów na rynku europejskim.

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