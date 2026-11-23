W Hiszpanii Subaru ogłosiło gamę samochodów elektrycznych na rok modelowy 2027, obejmującą Uncharted, Solterrę i E-Outbacka, a także otworzyło przedsprzedaż modelu Uncharted. Dla wszystkich trzech modeli firma przewidziała tańsze wersje z napędem na przednie koła 4×2, podczas gdy droższe wersje wyposażenia będą miały napęd na wszystkie koła. Informuje o tym Electrek.

Ceny wersji z napędem na przednie koła

W Hiszpanii Subaru Uncharted z napędem na przednie koła będzie kosztować od 26 525 euro, Solterra — od 35 025 euro, a E-Outback — od 36 525 euro. Podane ceny uwzględniają dotacje, rabaty i inne zachęty.

Przedsprzedaż jest obecnie dostępna dla modelu Uncharted. Wejście Solterry i E-Outbacka na rynek jest oczekiwane w połowie 2027 roku. W USA E-Outback jest sprzedawany pod nazwą Trailseeker, a Solterra i Trailseeker na rok modelowy 2027 są oferowane wyłącznie z napędem na wszystkie koła i systemem X-Mode.

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Wyjątek od tradycji napędu na wszystkie koła

Kompaktowy elektryczny crossover Uncharted stał się pierwszym modelem Subaru od około 30 lat, w którym napęd na wszystkie koła nie jest wyposażeniem standardowym. Bazowa wersja Uncharted Premium FWD ma jeden przedni silnik elektryczny o mocy 221 KM.

Droższe wersje Sport i GT są wyposażone w system Symmetrical All-Wheel Drive i mają łączną moc 338 KM. W USA Uncharted Premium FWD na rok modelowy 2027 kosztuje od 34 995 dolarów, a wersje Sport i GT — odpowiednio od 39 795 i 43 795 dolarów. Solterra i Trailseeker na rynku amerykańskim kosztują od 38 495 i 39 995 dolarów.

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