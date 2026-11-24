Pierwsza runda negocjacji zbiorowych między producentem samochodów Volkswagen a niemieckim związkiem zawodowym IG Metall zakończyła się bez porozumienia w niemieckim mieście Emden. Strony omawiały warunki przez około 90 minut i mają ponownie spotkać się 15 grudnia w Zwickau. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Żądania związku zawodowego

IG Metall domaga się podwyżki wynagrodzeń o 5%. Główny negocjator związku, Thorsten Gröger, przed rozpoczęciem spotkania oświadczył na wiecu, że organizacja odrzuci propozycje Volkswagena dotyczące cięcia kosztów, i wezwał kierownictwo do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy pracowniczej z 2024 roku.

W pobliżu miejsca negocjacji, Nordseehalle, zgromadziło się około 4 500 osób. Przewodnicząca rady zakładowej Volkswagena Daniela Cavallo wezwała kierownictwo do ograniczenia swoich żądań i ostrzegła przed szczególnie ostrym konfliktem pracowniczym, jeśli firma nie odbuduje zaufania pracowników.

Możliwe strajki w styczniu

Okres, w którym strajki nie są dozwolone, upływa 31 grudnia. W związku z tym związek zawodowy będzie mógł ogłosić strajki ostrzegawcze od 1 stycznia.

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Volkswagen proponuje zamrożenie wynagrodzeń w 2027 i 2028 roku, likwidację kilku premii i dodatków oraz zastąpienie stałego 35-godzinnego tygodnia pracy harmonogramem uzależnionym od potrzeb produkcyjnych. Zgodnie z tym planem pracownicy pracowaliby dłużej bez dodatkowego wynagrodzenia w okresach wzrostu popytu, a przy skróceniu czasu pracy otrzymywaliby proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.

Jeden z dwóch głównych negocjatorów Volkswagena, Frank Ischner, oświadczył, że od początku poprzednich negocjacji we wrześniu warunki prowadzenia działalności pogorszyły się. Według niego firma potrzebuje szybkiego porozumienia, aby obniżyć koszty pracy, przede wszystkim w Niemczech. Producent samochodów wskazuje na cła, kurczenie się chińskiego rynku oraz nasilenie konkurencji w Europie.

W październiku Volkswagen poinformował, że strategia firmy do 2030 roku przewiduje kolejne 12 tys. redukcji miejsc pracy, oprócz ponad 35 tys. uzgodnionych z IG Metall w 2024 roku. Jednocześnie firma zadeklarowała zamiar utrzymania gwarancji zatrudnienia z poprzedniego porozumienia, które według oceny związku zawodowego wykluczają przymusowe zwolnienia do końca 2030 roku.

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