W niemieckim Emden Volkswagen rozpoczął negocjacje zbiorowe dotyczące warunków pracy około 120 tys. pracowników w dziewięciu zakładach koncernu w Niemczech. Kierownictwo firmy dąży do obniżenia kosztów, podczas gdy związek zawodowy IG Metall sprzeciwia się nowym ustępstwom ze strony personelu, informuje Tagesschau.

Negocjacje rozpoczęły się w Emden, około 300 kilometrów od siedziby głównej Volkswagena w Wolfsburgu. W zakładzie w Emden produkowane są samochody elektryczne, a niedawno świętowano tam rozpoczęcie produkcji ID.Tiguan. Jednocześnie dalsza produkcja samochodów w tym zakładzie po 2030 roku pozostaje niepewna.

Żądania firmy i związku zawodowego

IG Metall domaga się podwyżki płac o 5%. Volkswagen z kolei zaproponował zamrożenie płac w latach 2027 i 2028, zniesienie dodatków, premii i dni wolnych.

Firma chce również zmienić zasady 35-godzinnego tygodnia pracy. W razie potrzeby pracownicy mogliby pracować dłużej bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku zmniejszenia ilości pracy — krócej, z odpowiednim obniżeniem zarobków. Związek zawodowy nazwał ten zestaw propozycji „trującą listą” i zapowiedział zamiar stawiania oporu.

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Negocjacje w obliczu kryzysu

Kilka tygodni temu Volkswagen wypowiedział dziesięć układów zbiorowych — to one są przedmiotem obecnych negocjacji. Kwestia możliwej redukcji do 50 tys. miejsc pracy, a także przyszłości zakładów w Emden, Hanowerze, Zwickau i Neckarsulm formalnie nie została włączona do porządku obrad.

Szef koncernu Volkswagen Oliver Blume powiązał wyniki negocjacji zbiorowych z utrzymaniem zatrudnienia w Niemczech. Według niego koszty pracy w niemieckich zakładach koncernu są dwukrotnie wyższe niż w pozostałej części Europy. Wśród innych problemów firmy wymienił konflikty handlowe, spadek popytu w Chinach oraz kurczenie się rynku.

Związek zawodowy dopuszcza eskalację konfliktu po wygaśnięciu zobowiązania do niepodejmowania strajków 31 grudnia. Po tej dacie w Volkswagenie możliwe są strajki, choć zasady wypowiedzianych układów na razie pozostają w mocy.

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