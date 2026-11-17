W Wielkiej Brytanii Volkswagen planuje w tym tygodniu zaprezentować koncept sportowego elektrycznego hatchbacka opartego na ID Polo GTI. Na zapowiedzi modelu pod pokrowcem widać duży tylny spojler oraz poszerzone nadkola, co wskazuje na bardziej agresywną stylistykę w porównaniu z ID Polo GTI.

Możliwa wersja Clubsport

Jak informuje Autocar, premiera będzie częścią obchodów 50-lecia linii GTI. Koncept może dać wyobrażenie o przyszłej wersji ID Polo GTI Clubsport, nad którą, według publikacji, już trwają prace.

Źródła Volkswagena powiedziały wcześniej Autocarowi, że moc topowej odmiany może zostać zwiększona ze standardowych 223 KM do niemal 300 KM. Samochód może również otrzymać pakiet zmian w podwoziu, w tym mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Potencjał układu napędowego

Florian Umbach, szef działu dynamiki Volkswagena, potwierdził publikacji rozwój takiego programu podczas jazdy testowej prototypem GTI w Wielkiej Brytanii. Jak powiedział, obecny silnik elektryczny i bateria mają potencjał do zwiększenia mocy szczytowej oraz momentu obrotowego, który mogłaby wytrzymać przednia oś.

Umbach powiedział również, że model może otrzymać symulowaną skrzynię biegów z przełączaniem łopatkami. Jednocześnie nadal nie jest jasne, czy nadchodzący koncept jest bezpośrednio związany z programem rozwoju Clubsport. Volkswagen ma odsłonić samochód w piątek.

Czytaj nas na