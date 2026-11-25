Volkswagen otworzył w Niemczech przyjmowanie zamówień na kompaktowego elektrycznego crossovera ID. Cross w wersji R-Line. Wariant z silnikiem elektrycznym o mocy 135 PS (133 KM) kosztuje od 37 225 euro, informuje Motor1.

Wersja z baterią 37 kWh

ID. Cross R-Line jest wyposażony w baterię o pojemności 37 kWh, zapewniającą zasięg do 314 km w cyklu WLTP. Deklarowane łączne zużycie energii wynosi od 14,5 do 16,6 kWh na 100 km.

Standardowe wyposażenie R-Line obejmuje inny przedni zderzak, pionowe światła do jazdy dziennej, 19-calowe koła oraz obudowy lusterek w kolorze antracytowym. We wnętrzu przewidziano sportowe komfortowe fotele i elementy oświetlenia ID. Light, sięgające do przednich drzwi.

Samochód ma także bezkluczykowy dostęp, matrycowe reflektory LED IQ.Light, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat i progresywny układ kierowniczy.

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Przedsprzedaż flagowej wersji w 2027 roku

W drugiej połowie marca 2027 roku Volkswagen planuje otworzyć przedsprzedaż flagowego ID. Cross R-Line. Będzie on miał baterię o pojemności 52 kWh oraz silnik elektryczny o mocy 226 PS (223 KM) i momencie obrotowym 290 Nm.

Według producenta taka wersja będzie przyspieszać do 100 km/h w 6,9 sekundy, osiągać prędkość maksymalną 175 km/h i mieć zasięg do 428 km w cyklu WLTP. Zostanie wyposażona w elektronicznie sterowaną blokadę przedniego mechanizmu różnicowego, adaptacyjne zawieszenie DCC z prześwitem zmniejszonym o 15 mm oraz tryb Traction do jazdy po mokrej lub nierównej nawierzchni.

Dla samochodów z baterią 52 kWh dostępny będzie hak holowniczy do przyczepy o masie do 1200 kg. Pojemność bagażnika wynosi 475 litrów, a przedniego schowka bagażowego — 25 litrów.

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