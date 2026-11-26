Volvo Cars szkoli roboty humanoidalne Aeon w swoim zakładzie w Gandawie w Belgii. Od połowy 2027 roku firma planuje stopniowo angażować je do pracy w rzeczywistych warunkach produkcyjnych obok pracowników, informuje InsideEVs.

Roboty do operacji wymagających wysiłku fizycznego

Firma oświadczyła, że roboty humanoidalne mają wykonywać część powtarzalnych i ergonomicznie trudnych operacji. Pierwsze urządzenia już przechodzą szkolenie w zakładzie: pracownicy pokazują im, jak z dużą precyzją pobierać komponenty i instalować je w dwóch specjalnych przyrządach.

Volvo Cars wykorzystuje w tym celu metodę uczenia przez imitację. W przyszłości zadania dla robotów mają być bardziej złożone: obejmować więcej części, naukę poruszania się po obszarze produkcyjnym oraz interakcji z zautomatyzowanymi systemami zakładu.

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Charakterystyka Aeon

Robot Aeon ma konstrukcję humanoidalną, lecz porusza się nie na nogach, ale na kołach. Ma 1,65 metra wysokości i waży 60 kilogramów. Urządzenie może poruszać się z prędkością do 8,6 km/h oraz przenosić ładunki o masie do 10 kilogramów. Do orientacji w przestrzeni i precyzyjnego obchodzenia się z częściami robot wyposażono w kilka kamer i czujników.

Dyrektor Volvo Cars ds. produkcji Magnus Nilsson oświadczył, że konstrukcja Aeon umożliwia jego integrację z istniejącym procesem produkcyjnym wraz z zespołami pracowników i obecną automatyzacją.

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