W Stanach Zjednoczonych sekretarz handlu Howard Lutnick, według Axios, wielokrotnie utrudniał działania przeciwko firmom podejrzewanym o przekierowywanie chipów Nvidia do Chin. Poinformował o tym NDTV World, który opublikował depeszę Reutersa powołującą się na wysokiej rangi źródła Axios.

Decyzja prezydenta

Według Axios prezydent USA Donald Trump w czwartek po raz trzeci w tym roku zatwierdził działania przeciwko firmom podejrzewanym o przekierowywanie chipów. Publikacja podała również, że wcześniej Trump konsultował się z miliarderem Elonem Muskiem.

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Spotkanie w Situation Room

Tego samego dnia Lutnick spotkał się w Situation Room z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem, sekretarzem obrony Petem Hegsethem, przedstawicielem handlowym Jamiesonem Greerem i sekretarzem stanu Marco Rubio.

Podczas spotkania Bessent, według Axios, zarzucił Lutnickowi opór jego resortu wobec egzekwowania kontroli eksportowych. Lutnick, jak twierdzi publikacja, zgodził się, lecz powiedział, że musi wyjaśnić tę kwestię z Trumpem.

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