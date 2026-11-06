Axon Enterprise ogłosiła dodatkową inwestycję w wysokości 1,2 mld dolarów w producenta dronów Skydio. W ramach umowy firma zostanie wyłącznym dystrybutorem produktów Skydio w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, informuje Channel NewsAsia.

Udział Axon w Skydio

Po sfinalizowaniu transakcji udział Axon w Skydio ma wzrosnąć do około 37%. Umowa wycenia producenta bezzałogowców na 5,2 mld dolarów przed pozyskaniem nowego kapitału. Rozliczenie obejmuje połączenie środków pieniężnych i akcji Axon, a zamknięcie transakcji jest oczekiwane w czwartym kwartale 2026 roku i pierwszym kwartale 2027 roku.

Skydio opracowuje autonomiczne drony wykorzystujące sztuczną inteligencję, z których w Stanach Zjednoczonych korzystają służby bezpieczeństwa publicznego oraz klienci wojskowi. Axon oświadczyła, że w instytucjach stosujących jej program Drone as First Responder czas reakcji na priorytetowe zgłoszenia skracał się nawet o 65%. Według firmy drony docierały przed funkcjonariuszami w około 80% zgłoszeń, do których je skierowano.

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Prognoza i wyniki kwartalne

Jednocześnie Axon obniżyła prognozę rocznego wzrostu przychodów w 2026 roku do około 30%. Firma wyjaśniła to wyłączeniem trzech federalnych wdrożeń Dedrone o łącznej wartości około 130 mln dolarów.

Skorygowany zysk Axon za trzeci kwartał wyniósł 1,72 dolara na akcję, podczas gdy analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 1,88 dolara. Po publikacji wyników akcje firmy spadły w handlu pozasesyjnym o około 14%, do 329 dolarów.

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