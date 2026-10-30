W Baku w Azerbejdżanie, podczas Trzeciego Spotkania Wysokiego Szczebla Szefów Antykorupcyjnych Organów Ścigania państw Organizacji Współpracy Islamskiej, Azerbejdżan został wybrany przewodniczącym biura na kolejne dwa lata. Uczestnicy omówili przeciwdziałanie transgranicznym przestępstwom finansowym, odzyskiwanie nielegalnie uzyskanych aktywów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w walce z korupcją.

Jak informuje Euronews, w spotkaniu uczestniczyło ponad 250 przedstawicieli z 46 państw i ośmiu organizacji międzynarodowych. Pomocnik prokuratora generalnego Azerbejdżanu Tugay Rahimli oświadczył, że celem wydarzenia jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymiana informacji i najlepszych praktyk, a także wspólne działania na rzecz odzyskiwania aktywów uzyskanych w drodze przestępstwa.

Konwencja Mekka al-Mukarrama

W centrum dyskusji znalazło się wdrażanie Konwencji Mekka al-Mukarrama, przyjętej w 2022 roku w Mekce. Według Organizacji Współpracy Islamskiej jest to pierwsze wielostronne porozumienie organów ścigania dotyczące przeciwdziałania korupcji, opracowane specjalnie dla państw członkowskich organizacji.

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Prokurator generalny Azerbejdżanu Kamran Aliyev oświadczył, że konwencja ma ułatwić wzajemną pomoc prawną, wymianę informacji oraz odzyskiwanie aktywów związanych z korupcją. Jak zaznaczył, mechanizm w ramach porozumienia obejmuje 57 krajów i ma umożliwić organom ścigania szybszą wymianę danych, prowadzenie wspólnych dochodzeń, wykrywanie, zamrażanie i zwracanie skradzionych środków publicznych.

Odzyskiwanie aktywów i technologie

Główny komisarz Malezyjskiej Komisji Antykorupcyjnej Abd Halim bin Aman przytoczył doświadczenia z prac w sprawie funduszu 1MDB. Oświadczył, że Malezji udało się odzyskać około 33 mld ringgitów malezyjskich, a procedury biurokratyczne nazwał jedną z głównych przeszkód w międzynarodowych dochodzeniach.

Prezydent Najwyższego Organu Kontroli Administracyjnej i Finansowej Tunezji Imed Hazgui oświadczył, że grupy terrorystyczne i zorganizowane grupy przestępcze coraz aktywniej wykorzystują nowoczesne technologie do ukrywania środków i unikania sankcji. Wezwał państwa do wzmocnienia wymiany technologii i praktyk, w tym do wykorzystywania sztucznej inteligencji w przeciwdziałaniu korupcji i ocenie ryzyka.

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