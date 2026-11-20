W Hongkongu w piątek azjatyckie rynki akcji gwałtownie spadały i zmierzały ku najgorszemu tygodniowi od marca 2020 roku. Szeroki indeks akcji regionu Azji i Pacyfiku MSCI stracił 2,5% i mógł zakończyć szóstą z rzędu sesję handlową na minusie. Od początku tygodnia wskaźnik spadł o 7% — to najgorszy wynik od marca 2020 roku.

Jak informuje Channel NewsAsia, japoński indeks Nikkei spadł o 4,1% i zmierzał ku tygodniowemu spadkowi o 6,8%. Południowokoreański KOSPI stracił 4,7%, a jego spadek w skali tygodnia mógł sięgnąć 7,5%. Ruch na azjatyckich rynkach nastąpił po tym, jak indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite w USA spadły o ponad 2%.

Debiut Anthropic nie zmienił nastrojów

Akcje Anthropic wzrosły o ponad 30% w pierwszym dniu notowań, jednak nie wsparło to szerszego rynku. Starszy analityk rynków finansowych w Capital.com Kyle Rodda stwierdził, że udana pierwsza oferta publiczna Anthropic nie rozwiała obaw inwestorów dotyczących perspektyw segmentu sztucznej inteligencji oraz rynku akcji ogółem.

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Według agencji Reuters na nastroje uczestników rynku wpływały również obawy dotyczące rosnącego zadłużenia w sektorze AI. Rodda zaznaczył, że osłabienie handlu akcjami spółek z branży AI oraz oczekiwania podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną USA mogą spowodować dalszy spadek notowań.

Dolar wzrósł w warunkach unikania ryzyka

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy również wskazywały na kontynuację spadków: kontrakty na S&P 500 traciły 0,4%, a na Nasdaq — 0,7%. Indeks dolara utrzymywał się na poziomie 103,86 po osiągnięciu w tym tygodniu najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosiła 5,026%, blisko tygodniowego minimum, a rentowność papierów dwuletnich spadła do 4,749%. Kontrakty terminowe na ropę Brent prawie się nie zmieniły i wynosiły 91,98 dolara za baryłkę. Złoto potaniało o 0,6%, do 3601,40 dolara za uncję, i zmierzało ku tygodniowemu spadkowi o 7,3%.

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