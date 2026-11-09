Kluczowe indeksy giełdowe w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie i w Hongkongu wzrosły w poniedziałek po wyprzedaży spółek technologicznych pod koniec ubiegłego tygodnia. Według stanu na 04:00 GMT japoński Nikkei 225 zyskał 3,45%, tajwański Taiex wzrósł o 5,72%, a południowokoreański Kospi o 1,68%. Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 0,19%.

Odbicie po spadku

Jak informuje Al Jazeera, wzrosty w Azji poprzedziło piątkowe odbicie na Wall Street. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 i technologiczny Nasdaq 100 wzrosły odpowiednio o 0,60% i 0,59%.

W czwartek Wall Street doświadczyła wyprzedaży o wartości 2,5 bln dolarów po wynikach wyborów śródokresowych w USA, w których Partia Demokratyczna odniosła przekonujące zwycięstwo. Inwestorzy obawiali się, że organy ustawodawcze kontrolowane przez demokratów mogą spowolnić rozwój centrów danych niezbędnych do działania systemów sztucznej inteligencji.

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Spadek w Azji i Nvidia

W piątek wyprzedaż akcji technologicznych rozprzestrzeniła się na rynki azjatyckie: Nikkei 225 spadł o około 6%, Kospi o 9%, a Hang Seng o 1,3%.

Wcześniej amerykańskie kontrakty terminowe spadały po tym, jak Nvidia poinformowała o zamiarze zbadania romantycznej relacji swojego dyrektora generalnego Jensena Huanga z kobietą oskarżaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Rada dyrektorów Nvidii oświadczyła, że ufa Huangowi i nie ma podstaw, by sądzić, że bezpieczeństwo narodowe lub tajemnice firmy zostały naruszone. Jednocześnie niezależne dochodzenie ma zbadać wszystkie dostępne informacje, a Huang zgodził się z nim współpracować.

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