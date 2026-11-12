Azjatyccy nabywcy ropy coraz częściej wybierają gatunki z Afryki i Brazylii, ponieważ ich ceny stały się bardziej atrakcyjne na tle wysokich kosztów transportu z Zatoki Perskiej. Informuje o tym OilPrice, powołując się na Reuters.

Zakupy w Afryce Zachodniej

Źródła Reutersa wymieniły chiński Sinopec i południowokoreański SK Energy wśród nabywców zachodnioafrykańskiej ropy. Handlowy oddział Sinopec, Unipec, kupił dwa ładunki kongijskiej ropy Djeno z dyskontem wynoszącym około 22 dolarów za baryłkę względem notowań dated Brent, poinformowało dwóch traderów.

SK Energy wstępnie wyczarterował tankowiec klasy Suezmax do transportu ropy z Gabonu do Ulsan w Korei Południowej w grudniu. Według analityków Energy Aspects angolska ropa również stała się bardziej interesująca dla chińskich nabywców, podczas gdy premia za gatunek ESPO rośnie.

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Spadek stawek przewozowych

Na początku roku stawki za transport ładunków z Ameryki Południowej i Afryki były rekordowe, jednak później spadły. Analitycy Energy Aspects zauważyli, że tańszy fracht dużych tankowców na długich trasach zwiększa atrakcyjność gatunków dostarczanych z zachodu od Kanału Sueskiego.

Według Vortexa dostępność statków poprawiła się po wyjątkowym napięciu na rynku w październiku. Liczba załadowanych tankowców klas VLCC i Suezmax w Azji Wschodniej wzrosła od początku września o około 15%, co może zwiększyć liczbę jednostek dostępnych po rozładunku. Stawki dla VLCC spadły o 50% w porównaniu z październikowymi maksimami, a stawki dla Suezmax i Aframax również znacząco się obniżyły.

Jednocześnie transport ropy z Zatoki Perskiej do Azji pozostawał kosztowny: w październiku dzienna stawka dla supertankowców na tej trasie sięgnęła 1,4 mln dolarów, po czym zaczęła spadać.

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