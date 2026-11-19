Azjatycki Bank Rozwoju planuje zapewnić finansowanie dekarbonizacji energochłonnych sektorów przemysłu Turcji oraz rozwoju energetyki odnawialnej. Dyrektor banku w Turcji Keiju Mitsuhashi powiedział o tym na marginesie konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi, informuje Anadolu Agency.

Priorytet dla przemysłu ciężkiego

Według Mitsuhashiego kluczowymi kierunkami zielonej transformacji kraju są dekarbonizacja przemysłu oraz zwiększanie mocy wytwarzania energii elektrycznej. Zauważył, że Turcja ma duży sektor produkcyjny, obejmujący przemysł stalowy i aluminiowy, a także produkcję nawozów. Ograniczenie emisji w tych sektorach wymaga finansowania, jak powiedział.

Azjatycki Bank Rozwoju uczestniczy w Tureckiej Platformie Inwestycyjnej Dekarbonizacji Przemysłu wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Światowym. Mitsuhashi oświadczył, że platforma ta w istotny sposób przyczynia się do zielonej transformacji i przeciwdziałania zmianie klimatu.

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Wsparcie dla biznesu

Dostęp do kapitału nazwał jednym z głównych wyzwań dla krajów rozwijających się w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Bank uruchamia mechanizmy wsparcia dla sektora publicznego i prywatnego, kierując środki do małych i średnich przedsiębiorstw, a także innych uczestników przemysłu w całym kraju.

Mitsuhashi zauważył również, że organizacja COP31 w Turcji stworzyła możliwości dla międzynarodowej dyplomacji i współpracy w dziedzinie klimatu. Według niego walka ze zmianą klimatu wymaga silnych mechanizmów współdziałania z sąsiednimi krajami. Azjatycki Bank Rozwoju jest gotowy zapewnić tureckim partnerom wiedzę techniczną i sieć współpracy utworzoną w Azji.

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