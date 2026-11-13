W Stanach Zjednoczonych bombowiec strategiczny B-21 Raider po raz pierwszy zrzucił konwencjonalną amunicję podczas lotu testowego z bazy lotniczej Edwards w Kalifornii. O rozpoczęciu testów uzbrojenia poinformowały Siły Powietrzne USA oraz firma Northrop Grumman, pisze The War Zone.

Pierwszy test uzbrojenia

Siły Powietrzne USA oświadczyły, że test potwierdził zdolności uderzeniowe B-21, a także zweryfikował cyfrowe modele samolotu i dojrzałość jego architektury otwartych systemów. Według resortu ma to również pomóc w szybszej integracji z bombowcem nowych rodzajów uzbrojenia.

Nie ujawniono rodzaju użytej amunicji. B-21 jest opracowywany do przenoszenia uzbrojenia konwencjonalnego i jądrowego. Jednym z kluczowych elementów jego przyszłego arsenału ma być jądrowy pocisk manewrujący AGM-181A Long Range Stand-Off, który nadal jest w fazie rozwoju.

Siły Powietrzne wyjaśniły, że przed lotem zespół testowy przeprowadził tysiące godzin wirtualnego modelowania w środowisku cyfrowego bliźniaka B-21. Umożliwiło to wcześniejsze przewidzenie i doprecyzowanie trajektorii amunicji.

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Przygotowanie do służby w 2027 roku

Obecnie wiadomo o dwóch przedprodukcyjnych B-21, które wykonują loty w ramach planowanej grupy sześciu samolotów testowych. Pierwszy lot Raidera odbył się w 2023 roku, a w ciągu ostatniego roku program testów był rozszerzany. Sprawdzano między innymi możliwość tankowania w powietrzu.

Siły Powietrzne USA zamierzają kupić co najmniej 100 takich bombowców, a nową docelową liczebność floty planują ogłosić w przyszłym roku. Pierwsze operacyjne B-21 mają trafić do bazy lotniczej Ellsworth w Dakocie Południowej w 2027 roku.

Szef sztabu Sił Powietrznych USA generał Ken Wilsbach oświadczył, że test uzbrojenia potwierdza postępy programu. Northrop Grumman poinformował również o zakończeniu testów wytrzymałościowych konstrukcji przed terminem.

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