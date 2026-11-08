W Yeosu w Korei Południowej liderka światowego rankingu w badmintonie An Se-young zdobyła 11. tytuł w sezonie i drugi rok z rzędu wyrównała rekord największej liczby wygranych turniejów w jednym roku. Poinformował o tym Korea Herald.

Zwycięstwo w Korea Open

W finale singla kobiet turnieju Korea Open z cyklu BWF World Tour Super 500 An Se-young pokonała japońską badmintonistkę Akane Yamaguchi 2:1. Mecz w Jinnam Gymnasium zakończył się wynikiem 21:12, 15:21, 21:16.

An Se-young reprezentuje Samsung Life Insurance. Według publikacji jej odsetek zwycięstw wynosi 98,6%.

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11 tytułów w sezonie

W tym roku zawodniczka wzięła udział w 12 turniejach indywidualnych i wygrała 11 z nich. Jedynymi zawodami, w których zajęła drugie miejsce, był All England Open.

Wcześniej 11 tytułów w jednym sezonie zdobyli jedynie japoński badmintonista Kento Momota w 2019 roku oraz sama An Se-young w ubiegłym roku. Została pierwszą zawodniczką w historii badmintona, która osiągnęła ten wynik w dwóch kolejnych sezonach.

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