W USA Buffalo Bills pokonali Miami Dolphins 26:9, przedłużając serię zwycięstw do sześciu meczów. Rozgrywający Buffalo Josh Allen uzyskał 304 jardy podaniami i zaliczył jedno przyłożenie, a James Cook zdobył 89 jardów biegiem i również zaliczył przyłożenie. Po tym sukcesie Bills mają bilans 9-1 i przygotowują się do przyjęcia Kansas City Chiefs w czwartek.

Mahomes poprowadził Kansas City do trzeciego zwycięstwa

Kansas City Chiefs przed bezpośrednim meczem z Buffalo rozgromili Arizona Cardinals 34:7. Patrick Mahomes zaliczył 27 celnych podań na 39, uzyskał 324 jardy podaniami i zaliczył trzy przyłożenia. Emmett Johnson dołożył 105 jardów biegiem i jedno przyłożenie. Dla Chiefs było to trzecie kolejne zwycięstwo, a ich bilans wynosi 8-2.

Allen powiedział, że zespół powinien wyciągnąć wnioski z tego meczu i zostawić go za sobą. Mahomes zaznaczył, że Chiefs nadal się rozwijają przed ważnym meczem w przyszłym tygodniu, informuje The Japan Times.

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Serie zwycięstw Detroit i Chicago

Detroit Lions pokonali Tampa Bay Buccaneers 31:21. Jared Goff uzyskał 279 jardów podaniami i zaliczył dwa przyłożenia, podczas gdy Jahmyr Gibbs zdobył 98 jardów biegiem i zaliczył dwa przyłożenia. Detroit wygrało szósty mecz z rzędu.

Chicago Bears pokonali New Orleans Saints 21:13. Caleb Williams uzyskał 181 jardów podaniami i zaliczył dwa podania na przyłożenie. Seria zwycięstw Chicago osiągnęła pięć meczów, a zespół zrównał się bilansem 8-2 z Lions przed ich czwartkowym spotkaniem.

Pozostałe wyniki kolejki

Denver Broncos pokonali Las Vegas Raiders 38:24, a Jonah Coleman zdobył 111 jardów biegiem i zaliczył trzy przyłożenia. New York Giants wygrali z Jacksonville Jaguars 23:18, Dallas Cowboys rozgromili Tennessee Titans 51:30, a Philadelphia Eagles przerwali serię siedmiu porażek, pokonując Pittsburgh Steelers 19:16. Carolina Panthers wygrali z Baltimore Ravens 35:33 dzięki 37-jardowemu kopnięciu field goal Ryana Fitzgeralda na 1 minutę i 44 sekundy przed końcem meczu.

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