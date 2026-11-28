W USA honorowy prezes Berkshire Hathaway Warren Buffett poinformował o zamiarze przekazania czterem rodzinnym fundacjom charytatywnym akcji spółki o wartości około 5,47 mld dolarów. W tym celu ma zamienić 6 150 akcji klasy A na 9,225 mln akcji klasy B, informuje Fortune.

W dorocznym liście z okazji Święta Dziękczynienia z 16 listopada Buffett oświadczył, że wszystkie jego akcje Berkshire Hathaway mają trafić do czterech fundacji, a wartość ich grantów powinna rosnąć co roku. Jest to drugi wielomiliardowy transfer do tych organizacji w 2026 roku: w lipcu przekazał im akcje Berkshire Hathaway o wartości niemal 6 mld dolarów.

Transfery do 2034 roku

Buffett zaznaczył, że pozostałe jego akcje mają trafić do fundacji do 31 grudnia 2034 roku. Trzema z czterech fundacji kierują jego dzieci: 73-letnia Susie Buffett, 71-letni Howard Buffett i 68-letni Peter Buffett. Czwarta fundacja — Susan Thompson Buffett Foundation — została nazwana na cześć zmarłej pierwszej żony biznesmena.

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W liście za 2025 rok Buffett wyjaśniał przyspieszenie darowizn tym, że jego dzieci osiągnęły już wiek wyższy niż zwykły wiek emerytalny. Jak powiedział, chce zwiększyć prawdopodobieństwo, że będą mogły rozdysponować praktycznie cały jego spadek, zanim zostaną zastąpione przez wyznaczonych przez niego kolejnych powierników.

Darowizny zamiast spadku

Buffett od dawna uważa, że nadmierny majątek może zaszkodzić spadkobiercom. Według Forbes, na 26 listopada jego majątek szacowano na około 159 mld dolarów, głównie w akcjach Berkshire Hathaway. Łącznie przekazał już ponad 72 mld dolarów, w tym około 48 mld dolarów Fundacji Gatesów w ciągu dwóch dekad.

W lipcu 2026 roku Buffett po raz pierwszy od 2006 roku nie uwzględnił Fundacji Gatesów w swoim letnim transferze akcji. W liście zaznaczył, że jego dzieci od dziesięcioleci wspierają działalność charytatywną oraz że w pełni ufa ich zdolnościom i zaangażowaniu w tę pracę.

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