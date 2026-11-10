Saudyjska firma żeglugowa Bahri koordynuje przepływ tankowców naftowych przez Cieśninę Ormuz z amerykańskim wojskiem. Prezes Bahri Ship Management Khalid Alhammad powiedział o tym podczas wydarzenia w Dubaju, informuje OilPrice.

Tranzyt przez cieśninę

Według Alhammada firma współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi na szczeblu rządowym, aby wspierać tranzyt przez Cieśninę Ormuz. Zaznaczył, że Bahri i inni przewoźnicy są zmuszeni nadal dostarczać ropę klientom mimo ryzyka na tej trasie.

Arabia Saudyjska jednocześnie zwiększa załadunek i eksport przez port Janbu nad Morzem Czerwonym, a także dąży do zwiększenia wysyłek z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormuz. Flota tankowców Bahri transportuje na eksport większość saudyjskiej ropy naftowej.

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Wzrost przychodów i incydenty bezpieczeństwa

W ubiegłym miesiącu Bahri poinformowała, że jej zysk netto w trzecim kwartale wzrósł dziesięciokrotnie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W porównaniu z drugim kwartałem zysk zwiększył się o 85%. Spółka wyjaśniła to zwiększeniem aktywności operacyjnej i wzrostem światowych stawek frachtowych.

Jednostka Bahri Oil zwiększyła w trzecim kwartale przychody o 3,2 mld dolarów, czyli 12 mld riali saudyjskich, w ujęciu rocznym. Dyrektor generalny Bahri Ahmed Ali Al-Subaie oświadczył również, że kilka statków spółki w trzecim kwartale ucierpiało w wyniku incydentów bezpieczeństwa, w tym ataków, w których zginęło dwóch członków załogi.

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