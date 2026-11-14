Biden oskarżył Netanjahu o puste obietnice — Jerusalem Post

Były prezydent USA Joe Biden w swoich wspomnieniach oskarżył premiera Izraela Binjamina Netanjahu o ignorowanie amerykańskich apeli o zmniejszenie liczby ofiar cywilnych w Strefie Gazy, składanie pustych obietnic i przedkładanie własnych interesów politycznych. Jak podaje Jerusalem Post, CNN opublikowała w piątek fragmenty książki Bidena.

Zarzuty dotyczące wojny w Strefie Gazy

W pamiętniku Promise Me, America Biden napisał, że od początku wojny apelował do Izraela o podejmowanie środków ostrożności w celu zmniejszenia cierpienia ludności cywilnej. Według niego Netanjahu przyznawał, że rosnąca liczba zabitych Palestyńczyków szkodzi wizerunkowi Izraela i poparciu dla wojny w USA, jednak działania strony izraelskiej się nie zmieniały.

Biden zakwestionował również wiarygodność izraelskiego premiera. Twierdzi, że Netanjahu składał obietnice, których nie miał możliwości lub zamiaru spełnić. Były prezydent napisał, że frustrowała go niezdolność Netanjahu do działania jak mąż stanu i uwzględniania długoterminowych interesów Izraela, a nie tylko krótkoterminowych potrzeb politycznych.

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Opisane spory

Relacja Bidena uzupełnia wspomnienia byłych urzędników jego administracji o napiętych relacjach z Netanjahu podczas wojny. Brett McGurk, który prowadził negocjacje w sprawie zakładników, wspominał w swojej książce Brink o konfrontacji Bidena z Netanjahu po izraelskim uderzeniu w Strefie Gazy w kwietniu 2024 roku. Zginęło wtedy siedmioro pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen.

McGurk opisał również różnice zdań dotyczące zabójstwa politycznego przywódcy Hamasu Ismaila Hanijji w Teheranie w lipcu 2024 roku. Według jego relacji Netanjahu uważał, że może to wzmocnić pozycję Izraela, podczas gdy Biden obawiał się ryzyka dla negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników. Jednocześnie McGurk przypisał główną odpowiedzialność za impas w negocjacjach Hamasowi.

Doradca Kamali Harris ds. bezpieczeństwa narodowego Phil Gordon stwierdził, że Netanjahu w lipcu 2024 roku wysunął dodatkowe żądania, które opóźniły porozumienie o około sześć miesięcy. Gordon podkreślał jednocześnie, że nie można z całą pewnością ustalić, czy większa elastyczność izraelskiego premiera doprowadziłaby do porozumienia tamtego lata. Publikacja 480-stronicowych wspomnień Bidena jest zaplanowana na 17 listopada.

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