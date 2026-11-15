15 listopada Bahrajn ogłosił dwa alarmy z powodu potencjalnych zagrożeń — pierwsze takie ostrzeżenia od września. Stało się to po oświadczeniu Iranu o ataku na amerykańską bazę wojskową w tym kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu wezwało obywateli i mieszkańców do zachowania spokoju oraz udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca.

Oświadczenie Iranu o dronach

Jak informuje Channel NewsAsia, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że zaatakował amerykańską bazę wojskową w Bahrajnie w odpowiedzi na działania USA, które Iran nazwał wrogimi. Irańska państwowa stacja telewizyjna Press TV podała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał rzekomo wystrzelić sześć dronów w kierunku amerykańskiego radaru obrony powietrznej w bazie śmigłowcowej Al-Rifaa w Bahrajnie.

Władze USA i Bahrajnu nie potwierdziły od razu doniesień o tym ataku. W Bahrajnie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA.

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Wcześniejsze oświadczenia i działania bojowe

Dwa dni wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej również twierdził, że uderzył w amerykański radar wczesnego ostrzegania w Bahrajnie. Amerykańskie wojsko temu zaprzeczyło, informując, że przechwyciło dwa irańskie drony bez szkód.

Dyplomatyczne wysiłki na rzecz zakończenia wojny między USA a Iranem jak dotąd nie przyniosły rezultatów. Według Reutersa prezydent USA Donald Trump oświadczył, że może powstrzymać się od ataku na Iran, jeśli nie będzie nowych prowokacji ze strony Teheranu lub wspieranych przez Iran Huti w Jemenie, jednak zamierza utrzymać amerykańską blokadę morską.

Tymczasem koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu dwóch balistycznych rakiet Huti wystrzelonych w kierunku saudyjskiej stolicy Rijadu, a także trzech dronów w Prowincji Wschodniej królestwa.

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