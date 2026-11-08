Bahrajn zdecydował o powrocie swojego ambasadora do Bagdadu po wizycie premiera Iraku Alego al-Zaidi w królestwie. O decyzji podczas rozmowy telefonicznej z szefem irackiego MSZ Fuadem Husajnem poinformował minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif bin Raszid al-Zajani, podaje The National.

Przywrócenie kontaktów dyplomatycznych

Al-Zajani wysoko ocenił podróż Alego al-Zaidi i oświadczył, że Manama przywróci swojego przedstawiciela w Bagdadzie. Jak zaznaczył, decyzja ta odzwierciedla dążenie Bahrajnu do wzmacniania relacji z Irakiem i rozszerzania możliwości wspólnej współpracy.

Fuad Husajn z kolei potwierdził zainteresowanie Iraku rozwojem stosunków dwustronnych z Bahrajnem w różnych dziedzinach. Ministrowie omówili także wydarzenia w regionie i podkreślili znaczenie dalszej koordynacji oraz konsultacji.

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Wizyta irackiego premiera

Ambasador Bahrajnu Chalid al-Mansur opuścił Bagdad w kwietniu w obliczu napięć regionalnych. Wówczas Manama wezwała irackiego chargé d’affaires w proteście przeciwko atakom dronów przeprowadzonym przez ugrupowania wspierane przez Iran. Ugrupowania te twierdziły, że uderzenia były wymierzone w amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie.

Wizyta Alego al-Zaidi w Manamie w ubiegłym tygodniu została określona jako historyczna: była to pierwsza podróż do Bahrajnu irackiego przywódcy od 2003 roku. Premier Iraku oświadczył, że przybył, aby ożywić historyczne relacje między krajami, a także poinformował o pracach nad wzmocnieniem więzi gospodarczych i politycznych. Podczas podróży spotkał się z następcą tronu i premierem Bahrajnu Salmanem bin Hamadem oraz królem Hamadem, którego zaprosił do odwiedzenia Iraku.

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