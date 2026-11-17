Bahrajn oświadczył we wtorek, że przechwycił irańskie ataki powietrzne. Wcześniej irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o użyciu dronów przeciwko amerykańskiemu systemowi radarowemu w bazie lotniczej Szejk Isa w królestwie.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej o ataku dronów

Jak podaje Jerusalem Post, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jako powód ataku wskazał rzekomo trwające naruszenia irańskiej przestrzeni powietrznej przez amerykańskie wojskowe drony. W Bahrajnie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA.

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Ostrzeżenie dla mieszkańców

Wcześniej we wtorek władze Bahrajnu ostrzegły przed nieokreślonym zagrożeniem i wezwały obywateli oraz mieszkańców do udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. W niedzielę kraj również informował, że jego obrona powietrzna przechwyciła kilka irańskich ataków powietrznych.

Wówczas Teheran oświadczył, że wystrzelił sześć dronów w kierunku amerykańskiego systemu obrony powietrznej w bazie śmigłowcowej Al-Rifaa, określając to jako odpowiedź na rzekomo wrogie działania USA. Doniesienia o atakach pojawiły się w czasie zawieszonych wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi, która, według publikacji, rozpoczęła się 28 lutego i rozprzestrzeniła się na cały region.

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