Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu poinformowało, że irański atak spowodował pożar w cywilnym obiekcie przemysłowym w kraju. Według wstępnych danych resortu doszło do szkód materialnych, a nie napłynęły informacje o poszkodowanych.

Gaszenie pożaru

Jednostki obrony cywilnej pracowały nad opanowaniem pożaru. MSW nie podało nazwy obiektu przemysłowego, w którym wybuchł pożar. Informuje o tym Anadolu Agency.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienie Fars o uderzeniach

Irańska agencja Fars poinformowała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował dwie amerykańskie bazy w Bahrajnie — Sheikh Isa i Juffair. Według Fars ataki były odpowiedzią na działania, które agencja określiła jako działania amerykańskiego wroga.

Wcześniej tego samego dnia MSW Bahrajnu ostrzegło obywateli i mieszkańców kraju przed potencjalnym zagrożeniem. Ludzi wezwano do zachowania spokoju, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca i śledzenia aktualizacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Czytaj nas na