W Bahrajnie siły obrony powietrznej, według oświadczenia kraju, zniszczyły kilka irańskich dronów, które atakowały amerykańską bazę. Poinformował o tym 15 listopada France 24.

Dwa ostrzeżenia o zagrożeniach

W niedzielę Bahrajn dwukrotnie ogłaszał ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w związku z potencjalnym niebezpieczeństwem. Według stacji były to pierwsze takie ostrzeżenia, które kraj ogłosił od września.

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France 24 nazwał ten epizod drugim atakiem z użyciem irańskich dronów w ciągu trzech dni. Według redakcji przerwał on długą pauzę w uderzeniach podczas wojny na Bliskim Wschodzie.

Wysiłki dyplomatyczne bez przełomu

Wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie konfliktu, który trwa już prawie dziewięć miesięcy, jak dotąd nie przyniosły przełomu. Jednocześnie sporadyczne ataki w regionie trwają. Sytuację z Teheranu w swoim materiale relacjonował korespondent France 24 Reza Sayah.

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