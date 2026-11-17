Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu we wtorek ogłosiło ostrzeżenie bezpieczeństwa w związku z potencjalnym zagrożeniem i wezwało obywateli oraz mieszkańców kraju do udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Resort poprosił również o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów w oficjalnych kanałach, informuje Anadolu Agency.

Ministerstwo nie sprecyzowało charakteru ani źródła potencjalnego zagrożenia i nie podało innych szczegółów.

Ponowne ostrzeżenie

Nowe ostrzeżenie pojawiło się dwa dni po podobnych komunikatach rozpowszechnionych w Bahrajnie w niedzielę. Wówczas władze oświadczyły, że systemy obrony powietrznej przechwyciły kilka irańskich ataków powietrznych.

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Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że wystrzelił sześć dronów w kierunku amerykańskiego radaru obrony powietrznej w bazie śmigłowcowej Al-Riffa w Bahrajnie, gdzie stacjonują siły USA.

Oświadczenia Iranu i odpowiedź USA

W piątek Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej również twierdził, że zaatakował amerykański obiekt radarowego wczesnego ostrzegania w Bahrajnie. Amerykańskie wojsko zaprzeczyło trafieniu tego obiektu, informując, że przechwyciło dwa irańskie drony. Według niego nie było szkód ani poszkodowanych.

W Bahrajnie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA. Kraj mierzy się z nasileniem obaw o bezpieczeństwo w związku z eskalacją napięć między Waszyngtonem a Teheranem.

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