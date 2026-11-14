W sobotę w Bangkoku w Tajlandii odbędzie się pierwszy wielki finał Eurovision Asia — azjatyckiej wersji międzynarodowego konkursu piosenki. W debiutanckim show wezmą udział reprezentanci Tajlandii, Malezji, Filipin, Wietnamu, Kambodży, Laosu, Korei Południowej, Mongolii, Bangladeszu, Nepalu i Bhutanu. Początek finału zaplanowano na godz. 20:30 czasu lokalnego.

Jak informuje BBC News, Europejska Unia Nadawców uruchamia konkurs w Azji w roku 70. rocznicy Eurovision. Pomysł takiego projektu był omawiany przez około dwie dekady, jednak wcześniej nie został zrealizowany.

Głosowanie według modelu Eurovision

Zwycięzca zostanie wyłoniony w systemie podobnym do europejskiej Eurovision: wynik w 50% będzie składał się z głosów widzów, a w 50% z ocen krajowych jury 11 państw uczestniczących. Przewidziano również kategorię „reszta świata”. Po rejestracji każda osoba będzie miała osiem głosów, ale nie będzie mogła poprzeć reprezentanta własnego kraju i będzie musiała oddać głosy na co najmniej trzech innych uczestników.

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Wyniki głosowania widzów i jury będą przeliczane na punkty: najpopularniejsza piosenka w każdym kraju otrzyma 12 punktów, a utwór na ostatnim miejscu — zero.

Trudności przed finałem

Trzy tygodnie przed finałem budżet konkursu niespodziewanie zmniejszono o 1 mln dolarów amerykańskich, czyli 760 tys. funtów szterlingów. Z tego powodu do Tajlandii nie sprowadzono wielu specjalistów technicznych znających produkcję Eurovision; doszło też do kilku zwolnień pracowników. Fani konkursu krytykowali dźwięk i oświetlenie na nagraniach z prób.

Wśród uczestników jest 24-letni reprezentant Bhutanu Tukten Nyendra z piosenką Lhayi Semo („Anioł”), dla którego podróż do Bangkoku była pierwszym wyjazdem poza granice kraju i pierwszym lotem samolotem. Malezję będzie reprezentować Aina Abdul z utworem Bluest Sky, a Filipiny — 19-letnia Carmel Collado z piosenką Sobra-Sobra.

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