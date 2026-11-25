W Bangladeszu zatwierdzono podwyżkę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników przemysłu odzieżowego o 36% — z 12 500 do 17 000 taka, czyli około 139 dolarów. Decyzję podjęto 25 listopada po kilku tygodniach protestów, podczas których pracownicy domagali się bardziej znaczącej podwyżki płac. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Decyzja rady ds. wynagrodzeń

Powołana przez rząd rada ds. wynagrodzeń zatwierdziła nową strukturę płac około godziny drugiej w nocy, po niemal 12 godzinach negocjacji między przedstawicielami pracowników i pracodawców. Sześcioosobowa rada zagłosowała czterema głosami do dwóch za minimalną stawką w wysokości 17 000 taka. Dwóch przedstawicieli poparło żądanie pracowników, by ustalić płacę minimalną na poziomie 18 000 taka.

Nowy system przewiduje cztery kategorie wynagrodzeń: pracownicy czwartej kategorii będą otrzymywać 17 000 taka miesięcznie, a pierwszej — 21 500 taka. Minimalna stawka dla czwartej kategorii wzrośnie o 4 500 taka w porównaniu z poziomem ustalonym w 2023 roku.

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Protesty i straty produkcyjne

Początkowo pracownicy żądali płacy minimalnej w wysokości 32 000 taka, ale podczas negocjacji obniżyli swoje żądanie do 18 000 taka. Właściciele fabryk początkowo oferowali 15 000 taka, a następnie podnieśli ofertę do 17 000 taka.

Protesty doprowadziły do wstrzymania pracy fabryk, blokad dróg i zakłóceń produkcji w branży zatrudniającej ponad 4 mln osób. Według Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży Bangladeszu 24 listopada 397 fabryk nie mogło działać, a kolejne 84 zostały zamknięte zgodnie z zasadą prawa pracy „nie ma pracy — nie ma płacy”.

Stowarzyszenie oszacowało również straty produkcyjne w 317 fabrykach podczas 18 dni zakłóceń na około 428 mln dolarów, a wartość zamówień przeniesionych przez kupujących do innych krajów — na 254 mln dolarów. Nowa struktura płac wejdzie w życie 1 grudnia, a pracownicy mają otrzymać wyższe wynagrodzenie od stycznia.

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