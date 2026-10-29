Bangladesz zwrócił się do Indii o rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy o podziale wód Gangesu, ponieważ obecny traktat wygasa 12 grudnia. W Dhace obawiają się, że brak porozumienia może pogłębić niedobór słodkiej wody i zagrozić źródłom utrzymania dziesiątek milionów ludzi, informuje Dawn.

Umowa zawarta w 1996 roku na 30 lat reguluje podział wód w porze suchej w pobliżu indyjskiej zapory Farakka, położonej 20 kilometrów w górę rzeki od Bangladeszu. Dokument nie przewiduje automatycznego przedłużenia.

Negocjacje w sprawie nowej umowy

Doradca premiera Bangladeszu i przewodniczący komitetu technicznego ds. podziału wód, Rashed Al Mahmud Titumir, oświadczył, że nowe porozumienie musi opierać się na „wzajemnych korzyściach i szacunku”. Bangladesz podał, że Indie nie odpowiedziały na jego wniosek o rozmowy w sprawie nowej umowy.

Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że kwestie związane z rzekami należą do kompetencji Wspólnej Komisji Rzecznej obu państw. Jej ostatnie rozmowy techniczne odbyły się w maju, a ostatnie oficjalnie potwierdzone spotkanie na szczeblu ministerialnym miało miejsce w 2022 roku, po 12-letniej przerwie.

Indie i Bangladesz mają 54 rzeki transgraniczne, a spory dotyczące podziału wód trwają od dziesięcioleci. Proponowana umowa dotycząca wód rzeki Teesta również pozostaje zablokowana od 2011 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niedobór wody i rolnictwo

Były członek Wspólnej Komisji Rzecznej z Bangladeszu Malik Fida A. Khan powiedział, że Indie zbudowały dodatkowe zapory w górnym biegu rzeki. Jego zdaniem nowa umowa powinna uwzględniać zmianę klimatu i cały dorzecze Gangesu.

W suchym regionie Barind miejscowi mieszkańcy mówią o zmniejszeniu przepływu Gangesu, który w Bangladeszu nazywany jest Padmą. Według 72-letniego kapłana Bikasha Sorena przez niemal trzy miesiące w roku nurt rzeki jest prawie niezauważalny. Spadek przepływu wody ograniczył również połowy ryb i zaszkodził uprawom ryżu oraz pszenicy.

Przedstawiciel grupy ekologicznej Riverine People, Sheikh Rokon, ostrzegł, że wcześniejszy okres bez porozumień wodnych miał poważne skutki: co najmniej trzy rzeki niemal wyschły. W szczególności niedobór wody wpłynął na rzekę Gorai, która dostarcza słodką wodę do lasów namorzynowych Sundarbanów.

Według państwowej agencji BSS obszar nawadniany w ramach projektu Ganges-Kobadak zmniejszył się już z planowanych 955 do 550 kilometrów kwadratowych. W maju władze Bangladeszu zatwierdziły warty 2,8 mld dolarów projekt zapory na Padmie, który ma złagodzić niedobór wody i obejmuje elektrownię wodną o mocy 113 megawatów.

Czytaj nas na