Bangladesz zażądał danych o egzekucji dwojga obywateli — The Hindu
Bangladesz zwrócił się do władz Arabii Saudyjskiej o szczegółowe informacje dotyczące egzekucji dwojga swoich obywateli — mężczyzny i kobiety — w regionie Mekki. Zostali oni straceni 14 października po skazaniu za „nieprzyzwoity czyn” w meczecie w Mekce, informuje The Hindu.
Wniosek konsulatu Bangladeszu
19 października Konsulat Generalny Bangladeszu w Dżuddzie wysłał pismo dyplomatyczne do przedstawicielstwa saudyjskiego MSZ w Mekce. Poproszono w nim o odpowiedzi na sześć pytań, w tym o wskazanie zarzutów, okoliczności i czasu domniemanych przestępstw, dat zatrzymania oraz przekazanie uwierzytelnionych kopii wyroków sądowych.
Konsul generalny Bangladeszu w Dżuddzie poruszył tę sprawę również podczas spotkania z wysokim rangą urzędnikiem saudyjskiego resortu spraw zagranicznych tego samego dnia.
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Dane o wyrokach i pochówku
Dhaka prosi także o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonano wyroki śmierci, gdzie znajdują się ciała straconych i czy planowane jest ich odesłanie do Bangladeszu, czy też zostały już pochowane w Arabii Saudyjskiej. Osobno władze zapytały, czy oboje mieli reprezentację prawną w trakcie śledztwa i procesu oraz czy zwracali się o pomoc prawną.
Według bangladeskiej gazety Prothom Alo placówki dyplomatyczne kraju nie miały szczegółowych informacji o postępowaniach poprzedzających egzekucje. Na przekazanej przez stronę saudyjską we wrześniu liście więźniów widniały zarzuty cudzołóstwa oraz przestępstwa związanego z technologiami informacyjnymi, jednak nie wskazano na niej wyroków. Bangladesz dąży do wyjaśnienia rozbieżności między tymi danymi a publicznym wyjaśnieniem saudyjskiego MSW.
Bangladesz poprosił również o informacje dotyczące kolejnych 20 obywateli, których nazwiska znajdują się na saudyjskiej liście skazanych więźniów bez wskazania orzeczonych kar. Według Prothom Alo strona saudyjska nie odpowiedziała jeszcze na ostatnie wystąpienie dyplomatyczne.