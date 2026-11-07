Bank Alfalah zakończył wyjście z afgańskiego rynku, sprzedając swoje aktywa w kraju Ghaznafar Bank. Bank zaprzestał działalności bankowej w Afganistanie po dwóch dekadach działalności, informuje Dawn.

Transakcję sfinalizowano 5 listopada

W komunikacie dla Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych Bank Alfalah podał, że transakcję sfinalizowano 5 listopada. Wcześniej strony podpisały ostateczne dokumenty dotyczące umowy, a także uzyskały zezwolenia Państwowego Banku Pakistanu i centralnego banku Afganistanu Da Afghanistan Bank.

Regulatorzy obu krajów zezwolili Bank Alfalah na sprzedaż i przekazanie swoich operacji w Afganistanie Ghaznafar Bank. Bank oświadczył również, że spełniono inne warunki wstępne niezbędne do sfinalizowania transakcji.

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Zamknięcie oddziałów

Według Bank Alfalah, po sprzedaży aktywów zaprzestał on działalności bankowej w Afganistanie. Bank musi zakończyć zamykanie swoich afgańskich oddziałów zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.

Bank Alfalah rozpoczął działalność w Kabulu w 2005 roku. Świadczył tam usługi bankowości tradycyjnej i islamskiej.

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