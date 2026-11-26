Około 6,5 mln właścicieli domów w Wielkiej Brytanii do końca 2029 roku zmierzy się ze średnim wzrostem miesięcznych rat kredytu hipotecznego o 100 funtów po zakończeniu obecnych umów ze stałym oprocentowaniem. Taką prognozę Bank Anglii przedstawił w raporcie o stabilności finansowej, informuje BBC News.

Nowa ocena jest ponad dwukrotnie wyższa od prognozy przedstawionej przez Bank Anglii w lipcu, gdy średni wzrost miesięcznej raty oszacowano na 45 funtów. W krótkiej perspektywie około 1 mln właścicieli domów posiadających kredyty hipoteczne z oprocentowaniem poniżej 3%, którzy muszą refinansować kredyt do końca przyszłego roku, może odnotować średni wzrost rat o 200 funtów miesięcznie.

Wyższe stawki po zakończeniu umów ze stałym oprocentowaniem

W przypadku kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem stopa procentowa nie zmienia się do zakończenia umowy, która zwykle trwa dwa lub pięć lat. Po tym czasie kredytobiorcy wybierają nową umowę. Większość właścicieli domów i kupujących w Wielkiej Brytanii korzysta właśnie z takich kredytów.

Średnie stawki dla dwuletnich i pięcioletnich kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem osiągnęły najwyższy poziom od około trzech lat. Według serwisu Moneyfacts w czwartek średnia stawka dla umowy dwuletniej wynosiła 5,99%, a dla pięcioletniej — 6%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bank Anglii zaznaczył, że gospodarstwa domowe z wyższymi ratami mogą potrzebować ograniczyć wydatki uznaniowe lub korzystać z oszczędności z powodu wyższych kosztów energii oraz innych niezbędnych towarów i usług. Jednocześnie większość gospodarstw domowych ma oszczędności, podczas gdy gospodarstwa o niższych dochodach, w tym najemcy, mają mniejsze możliwości dodatkowych wydatków, ponieważ większą część dochodów przeznaczają na podstawowe potrzeby.

Dla części kredytobiorców prognozowane są niższe raty

Na początku listopada Bank Anglii po raz pierwszy od ponad trzech lat podniósł stopę bazową — z 3,75% do 4%. Wpływa ona na koszt pożyczek dla obywateli i przedsiębiorstw.

Jednocześnie około 350 tys. kredytobiorców, według prognozy Banku Anglii, może otrzymać niższe miesięczne raty, gdy będzie refinansować kredyty hipoteczne w ciągu najbliższych trzech lat. Regulator nie widzi również oznak wzrostu liczby zaległych kredytów hipotecznych ani przejęć domów za długi.

Czytaj nas na