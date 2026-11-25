W 2028 roku do sieci elektroenergetycznej w USA może zostać dodanych około 52 GW nowych mocy centrów danych. Taką prognozę przedstawił bank Goldman Sachs, oczekując, że szybka rozbudowa tej infrastruktury zwiększy popyt na energię elektryczną i gaz ziemny, informuje OilPrice.

Rosnący popyt na energię elektryczną

Analitycy banku wskazali, że od początku roku moce centrów danych oraz ich zapotrzebowanie na energię elektryczną w Stanach Zjednoczonych wzrosły o niemal 30%. Według ich szacunków centra danych zapewniły ponad jedną trzecią całkowitego wzrostu popytu na energię elektryczną w kraju.

Goldman Sachs oczekuje dalszego przyspieszenia tego wzrostu. Będzie ono związane nie tylko ze zwiększeniem liczby obiektów, lecz także z rozbudową ich powierzchni fizycznej oraz wzrostem gęstości zużycia energii.

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Generacja gazowa dla centrów danych

Wzrost zużycia energii elektrycznej przez centra danych, według oceny publikacji, wesprze popyt na gaz ziemny. W materiale zaznaczono, że operatorzy centrów danych postrzegają generację gazową jako źródło niezawodnej energii elektrycznej w podstawie obciążenia, podczas gdy budowa elektrowni jądrowych wymaga więcej czasu.

Moc generacji gazowej rozwijanej w USA i bezpośrednio powiązanej z centrami danych niemal podwoiła się w pierwszej połowie roku — do 189 GW. Jednocześnie amerykańskie wydobycie gazu ziemnego, według OilPrice, zmierza ku drugiemu z rzędu rokowi rekordowych wielkości produkcji.

Publikacja wiąże również wzrost produkcji z krajowym popytem na energię elektryczną dla centrów danych, zwiększaniem eksportu skroplonego gazu ziemnego oraz rozbudową mocy skraplania gazu.

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