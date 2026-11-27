W Tokio dyrektor wykonawczy Banku Japonii Kazushige Kamiyama wezwał światowych regulatorów do wzmocnienia zabezpieczeń przed zagrożeniami dla stabilności finansowej i cyberbezpieczeństwa związanymi z pojawieniem się nowych form cyfrowego pieniądza i infrastruktury finansowej. poinformował Channel NewsAsia.

Cyfrowy pieniądz i stabilność

Według Kamiyamy stablecoiny i tokenizowane depozyty prawdopodobnie będą współistnieć i wzajemnie na siebie oddziaływać. Stwarza to nowe wyzwania dla regulatorów, w tym potrzebę zapobieżenia sytuacji, w której różnorodność cyfrowego pieniądza doprowadzi do nadmiernej fragmentacji systemu lub podważy stabilność finansową.

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Ryzyka cybernetyczne związane z AI

Urzędnik oświadczył również, że coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji stwarza nowe zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Jak powiedział, władze i instytucje powinny wzmocnić zabezpieczenia, ponieważ AI zwiększa zdolność do wykrywania i wykorzystywania luk w zabezpieczeniach.

Występując na seminarium Międzynarodowego Funduszu Walutowego na temat cyfrowego pieniądza i płatności w Tokio, Kamiyama podkreślił, że innowacje technologiczne mogą znacząco usprawnić operacje pieniężne i płatności, jednak muszą rozwijać się wraz z zaufaniem. Dodał, że pieniądz banku centralnego nadal będzie odgrywał fundamentalną rolę jako podstawa zaufania do systemu monetarnego.

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