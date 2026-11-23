Bank of America utrzymał prognozę średniej ceny ropy Brent na poziomie 80 dolarów za baryłkę w 2027 roku. Ryzyko geopolityczne i stosunkowo niewielkie światowe zapasy ropy sprawiają, że rynek jest podatny na zakłócenia dostaw, informuje OilPrice.

23 listopada o godz. 9:02 czasu wschodniego USA notowania Brent spadły o 2,9%, do 89,86 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI również potaniała o 2,9%, do 80,96 dolara za baryłkę. Bank of America oczekuje, że średnia cena Brent w 2028 roku wyniesie 70 dolarów za baryłkę, a WTI — 74 dolary w 2027 roku i 66 dolarów w 2028 roku.

Oceny banków są różne

Bank of America uznał geopolitykę za główny czynnik cen ropy i prognozuje wzrost światowego popytu o 3 mln baryłek dziennie w ujęciu rocznym zarówno w 2027, jak i w 2028 roku. Bank zwrócił również uwagę na premię fizycznego referencyjnego gatunku Dated Brent nad najbliższymi kontraktami futures, nazywając ją oznaką ostrego deficytu na rynku fizycznym.

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Goldman Sachs wskazał, że premia ta zmniejszyła się do około 1 dolara z około 31 dolarów na początku października. Analitycy banku oszacowali również, że stawki frachtu dla ładunków ropy w basenie Atlantyku spadły o 60–70% w porównaniu ze szczytem z października.

Prognoza JPMorgan

JPMorgan oczekuje niższych cen z powodu utrzymującej się nadwyżki podaży. Według oceny banku Brent utrzyma się w górnej części przedziału 70 dolarów za baryłkę w pierwszej połowie 2027 roku, spadnie do górnej części przedziału 60 dolarów w drugiej połowie roku, a w 2028 roku do środka tego przedziału.

Ropa znalazła się również pod presją z powodu wyprzedaży na rynkach akcji w związku z wątpliwościami dotyczącymi perspektyw sztucznej inteligencji. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich obiektów wojskowych w Bahrajnie. Jemeńscy Huti poinformowali o bezpośrednim trafieniu w rafinerię Rabigh w Arabii Saudyjskiej, jednak władze saudyjskie nie potwierdziły tego do poniedziałkowego poranka.

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