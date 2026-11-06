W Estonii banki zyskały prawo do czasowego wstrzymywania podejrzanych płatności, kontaktowania się z policją oraz wymiany informacji z innymi instytucjami finansowymi. Odpowiednią ustawę uchwalił parlament kraju, informuje ERR News.

Przelewy do nowych odbiorców

Banki planują stosować nowe uprawnienie, w szczególności gdy klient przelewa nietypowo dużą kwotę nowemu odbiorcy. Jednocześnie instytucje finansowe nie mogą ingerować we wszystkie transakcje.

Szefowa działu zapobiegania oszustwom Estońskiego Związku Bankowego Sandra Horma zaznaczyła, że część klientów może negatywnie odebrać opóźnienie płatności, ponieważ zazwyczaj są przekonani o konieczności przeprowadzenia transakcji. Według niej banki dążą do ochrony ludzi w przypadkach, gdy widzą, że klient komunikuje się z oszustem.

W ubiegłym roku mieszkańcy Estonii stracili przez oszustów prawie 30 mln euro. Pieniądze odzyskało zaledwie kilka procent poszkodowanych.

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Więcej transakcji gotówkowych

Jednocześnie w 2026 roku w Estonii znacząco wzrosły wypłaty gotówki i jej wykorzystanie. Horma zaznaczyła, że w takich przypadkach bardzo trudno było cokolwiek zrobić w oddziałach banków. Opowiedziała również o przypadkach, w których ludzie tłumaczyli sprzedaż mieszkań rzekomą przeprowadzką do Rosji na leczenie.

W październiku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że bank musi ponosić odpowiedzialność i zwrócić środki klientowi, jeśli oszust dokonał przelewu bez zgody poszkodowanego. Jednocześnie prawnicy nie oczekują, że orzeczenie to spowoduje wzrost wypłat odszkodowań w Estonii.

Smart-ID i rozmowy

Prawniczka Ksenia Krawtszenko wyjaśniła, że gdy klient sam wprowadza dane bezpieczeństwa i przekazuje je oszustowi po rozmowie telefonicznej, bank nie uznaje takiej płatności za nieautoryzowaną. Estonia rozważała również mechanizm, który blokowałby wprowadzanie kodów PIN Smart-ID podczas rozmowy, jednak z pomysłu zrezygnowano ze względu na priorytet wygody użytkowników.

Twórca Smart-ID Kalev Pihl zaznaczył, że takie ograniczenie mogłoby przerywać rozmowy w WhatsAppie lub Messengerze podczas zwykłych płatności, na przykład gdy grupa znajomych kupuje bilety.

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