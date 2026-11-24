Trzy banki z Korei Południowej udzielą około 820 mld wonów, czyli 611 mln dolarów, kredytów mniejszym dostawcom największych firm obronnych w kraju. Finansowanie ma pomóc producentom w zakupie surowców i sprzętu, a także w pokrywaniu kosztów operacyjnych w obliczu rosnących zamówień eksportowych, podaje Korea Herald.

Gwarancje państwowe dla kredytów

KB Kookmin Bank, Hana Bank i Woori Bank zawarły umowę z państwową Korea Trade Insurance Corp., władzami prowincji Gyeongsang Południowy, a także firmami Korea Aerospace Industries, Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace. Państwowa korporacja ubezpieczeniowa będzie gwarantować kredyty, z których dostawcy będą mogli skorzystać do finansowania produkcji.

Hana Bank udostępni do 302 mld wonów kredytów dla firm rekomendowanych przez Hyundai Rotem. Bank wpłaci do Korea Trade Insurance Corp. 18,5 mld wonów, a Hyundai Rotem kolejne 3 mld wonów. Hana Bank będzie również w pełni pokrywać opłaty gwarancyjne oraz zaoferuje kredytobiorcom preferencyjne warunki kredytowania i wymiany walut, a także niższe opłaty za transakcje walutowe.

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Warunki programów banków

Woori Bank udzieli do 302 mld wonów dostawcom rekomendowanym przez Hanwha Aerospace. Wkład banku wyniesie 12,1 mld wonów, a Hanwha Aerospace doda 3 mld wonów. Przez trzy lata Woori będzie opłacać roczną opłatę gwarancyjną w wysokości 0,7% dla nowych kredytobiorców; koszt tego wsparcia bank szacuje na około 6,4 mld wonów.

KB Kookmin Bank przeznaczył około 220 mld wonów na gwarantowane kredyty dla dostawców Korea Aerospace Industries i będzie opłacać opłatę gwarancyjną przez trzy lata niezależnie od kwoty pożyczki. Pierwsze gwarancje w ramach programów podczas ceremonii podpisania w Changwon otrzymali dostawca Korea Aerospace Industries, Distribution and Manufacturing for Aerospace, oraz dostawca Hyundai Rotem, WooriHQ.

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