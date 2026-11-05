Banki w USA w trzecim kwartale zaostrzyły standardy kredytowania małych firm oraz kluczowych kategorii nieruchomości komercyjnych. Wynika to z październikowej ankiety Rezerwy Federalnej dotyczącej praktyk kredytowych banków, informuje CNBC.

W badaniu wzięło udział 61 amerykańskich banków i 18 oddziałów zagranicznych kredytodawców w USA. Ankieta odzwierciedla zgłaszane przez banki zmiany standardów, warunków i popytu na pożyczki, a nie faktyczną wartość udzielonych kredytów.

Presja na małe firmy i nieruchomości

Warunki kredytowania komercyjnego i przemysłowego dla dużych i średnich firm zasadniczo nie zmieniły się w porównaniu z poprzednią ankietą. Jednocześnie banki zaostrzyły wymogi wobec małych przedsiębiorstw, w tym marże przy kredytach obarczonych ryzykiem dla firm każdej wielkości.

Wśród przyczyn kredytodawcy wskazali mniej sprzyjające lub bardziej niepewne warunki gospodarcze, a także pogorszenie sytuacji w niektórych branżach. Banki zaostrzyły również standardy dla kredytów na budowę i zagospodarowanie gruntów, nieruchomości niemieszkalne oraz budynki wielorodzinne. Popyt na pożyczki osłabł we wszystkich tych segmentach nieruchomości komercyjnych.

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Kredytodawcy stali się również ostrożniejsi wobec niebankowych spółek finansowych, w tym funduszy private equity oraz pośredników w kredytowaniu przedsiębiorstw i kredytach hipotecznych. Jednocześnie ci pożyczkobiorcy zgłaszali większe zapotrzebowanie na płynność.

Bardziej selektywne decyzje wobec gospodarstw domowych

Standardy kredytów hipotecznych zasadniczo pozostały bez istotnych zmian. Banki nieco złagodziły warunki dla kredytów hipotecznych o dużej wartości, ale zaostrzyły je dla pożyczek subprime. We wszystkich kategoriach kredytów mieszkaniowych respondenci łącznie odnotowali słabszy popyt.

Banki częściej zatwierdzały też wnioski o karty kredytowe od pożyczkobiorców o najwyższej i wysokiej zdolności kredytowej, ale rzadziej od klientów o niższej jakości kredytowej. Rezerwa Federalna wskazała, że trend dotyczący pożyczkobiorców subprime był w dużej mierze kształtowany przez małe banki.

CNBC zaznacza również, że 5 października rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęła w ciągu dnia maksimum 5,349% — najwyższy poziom od kwietnia 2002 roku.

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