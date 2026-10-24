Australijski barrister Mark Dennis, który w latach 2018–2020 był przewodniczącym organizacji charytatywnej Sunrise Cambodia, wysyłał seksualizowane wiadomości do byłej pracownicy organizacji w Kambodży i prosił ją o pomoc w znalezieniu młodej, anglojęzycznej dziewicy. Poinformowano o tym w śledztwie ABC.

Kobieta, którą medium nazywa Akarą, powiedziała, że Dennis wysłał jej link do nagrania, na którym uprawiał seks z Kambodżaninem. Po tym, jak odmówiła obejrzenia innych nagrań, nadal do niej pisał i dzwonił. ABC podało, że zweryfikowało metadane korespondencji: wiadomości wysłano z numeru, którego Dennis używał w praktyce prawniczej. Według Akary nie zgłosiła tego Sunrise ani policji i nazwała te wiadomości obrzydliwymi.

Sprawa karna i śledztwo policji

W styczniu Dennis został zatrzymany na lotnisku w Sydney i usłyszał zarzuty posiadania oraz przekazywania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Kilka tygodni później znaleziono go martwego w domu; nie stanął przed sądem.

Australijska i kambodżańska policja, według ABC, kontynuują wspólne transgraniczne śledztwo o kryptonimie Operation Queenstown. Obejmuje ono sieć kontaktów Dennisa, w tym jego związki z Sunrise Cambodia. Przedstawiciel organizacji oświadczył, że organy ścigania nie zidentyfikowały żadnego obecnego ani byłego dziecka Sunrise jako ofiary Dennisa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pytania o ochronę dzieci

Byli pracownicy Sunrise przekazali ABC informacje o historycznych zastrzeżeniach dotyczących praktyk ochrony dzieci w organizacji. Twierdzili w szczególności, że Dennis mógł zachowywać się niewłaściwie wobec pracownicy i nastoletnich dziewcząt, a także wchodził do sypialni dzieci. Według ABC tych twierdzeń nie zgłoszono Sunrise.

Dokumenty uzyskane przez ABC opisują również oświadczenie 16-letniej dziewczyny o domniemanym gwałcie dokonanym przez kierowcę schroniska. Zgodnie z dokumentami kierowca wcześniej otrzymał ostateczne ostrzeżenie za seksualizowane zachowanie wobec dzieci. Sunrise oświadczyła, że historyczne przypadki, o które pytało medium, nie odzwierciedlają obecnych procedur ochrony dzieci, mechanizmów nadzoru ani zaktualizowanych polityk organizacji.

Były menedżer operacyjny Sunrise Rob Madsen wezwał do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie roli Dennisa w organizacji z udziałem kambodżańskich specjalistów oraz do zapewnienia wsparcia możliwym poszkodowanym.

Czytaj nas na