Hiszpańska Barcelona 25 listopada pokonała azerski Sabah 4:1 w meczu Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim w Baku. Dwie bramki dla katalońskiego klubu zdobył Anthony Gordon, a po jednym golu zapisali na swoim koncie także Karim Adeyemi i Gabriel Jesus, podaje Channel NewsAsia.

Dwa gole Gordona

W pierwszej połowie Barcelona przez pewien czas nie mogła otworzyć wyniku. Adeyemi, który wystąpił na prawym skrzydle ataku zamiast kontuzjowanego Lamina Yamala, dośrodkował. Bramkarz Stas Pokatiłow odbił piłkę na skraj pola bramkowego, po czym Gordon skierował ją do siatki.

Sześć minut po przerwie Pokatiłow sparował strzał Jesusa prosto pod nogi Gordona, a angielski napastnik skompletował dublet. W 55. minucie trafił Adeyemi, a pięć minut później Jesus podwyższył wynik na 4:0.

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Gol gospodarzy i sytuacja drużyn

Sabah zmniejszył stratę po godzinie gry, gdy na listę strzelców wpisał się Joy-Lance Mickels. Mimo to Barcelona atakowała do końcowego gwizdka, lecz nie zdobyła już kolejnej bramki.

Było to czwarte zwycięstwo zespołu Hansiego Flicka w pięciu meczach fazy ligowej. Barcelona zajmuje czwarte miejsce w turnieju, a Sabah — 32. Lamine Yamal nie pojechał na mecz z powodu urazu kostki.

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