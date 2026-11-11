FC Barcelona w Hiszpanii otworzył Memorial FC Barcelona — memoriał z 26 tysiącami nisz, w których kibice klubu będą mogli umieszczać urny z prochami. Projekt jest częścią przebudowy stadionu Camp Nou, podaje The Guardian.

Koszt miejsca w memoriale

Umieszczenie urny na 10 lat będzie kosztować 2490 euro, a na 50 lat — 6000 euro. Przewidziano także roczną opłatę za utrzymanie w wysokości 70 euro. Miejsce bez ograniczenia czasowego będzie kosztować 10 tys. euro, a tablica pamiątkowa — dodatkowe 490 euro.

Wiceprezeska klubu ds. instytucjonalnych Maria Elena Fort podczas prezentacji memoriału powiedziała, że jej dziadek chciał być pochowany obok boiska Barcelony, aby słyszeć strzelane gole także po śmierci. Według niej marzy o tym wielu sympatyków drużyny.

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Projekt i przebudowa Camp Nou

Memoriał zaprojektowany przez architekta Kike Montoyę będzie składać się z czterech dużych oświetlonych kwadratów. Tablice pamiątkowe zostaną umieszczone w szklanej ścianie z oświetleniem LED, a urny będą przechowywane za muralem poświęconym kluczowym momentom 125-letniej historii klubu.

Prace budowlane mają rozpocząć się pod koniec przyszłego roku. Klub poinformował, że miejsca zarezerwowało już ponad tysiąc kibiców. Ich wpłaty mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy areny, zbudowanej w 1957 roku.

W 2023 roku Barcelona rozpoczęła projekt zwiększenia pojemności Camp Nou z 99 354 do 105 tys. widzów. Początkowy kosztorys przebudowy wynosił 900 mln euro, jednak wydatki zbliżają się do 2 mld euro. Podczas montażu dachu na Camp Nou klub rozegra część następnego sezonu na Stadionie Olimpijskim o pojemności 55 926 miejsc.

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