Portland Trail Blazers pokonali Philadelphia 76ers 128:111 w wyjazdowym meczu w Filadelfii w USA. Koszykarz Deni Avdija był najskuteczniejszym zawodnikiem Portland, zdobywając 31 punktów oraz notując trzy zbiórki i siedem asyst. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Avdija trafił 12 z 19 rzutów z gry oraz pięć z dziewięciu rzutów za trzy punkty. W pierwszej połowie zdobył 25 punktów, trafiając dziewięć z 12 rzutów z gry i pięć z sześciu prób zza łuku. Po tym zwycięstwie bilans Portland wynosi 11-6, natomiast Philadelphia, z bilansem 14-4, przerwała serię pięciu wygranych.

Przełom po przerwie

Pierwszą połowę zespoły zakończyły remisem 69:69. Portland trafiło 12 z 26 rzutów za trzy punkty, a Philadelphia miała przewagę w punktach spod kosza — 32:16. Jednak po przerwie goście wzmocnili obronę, zakończyli trzecią kwartę prowadząc 101:92 i ostatecznie wygrali różnicą 17 punktów.

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Wkład partnerów Avdiji

Donovan Clingan dołożył do zwycięstwa 15 punktów i 18 zbiórek, a Damian Lillard i Jrue Holiday zdobyli po 18 punktów. Scoot Henderson zapisał na swoim koncie 17 punktów, wszystkie w drugiej połowie, a także trzy zbiórki i trzy asysty. W ciągu jego 26 minut na parkiecie Portland zdobyło o 28 punktów więcej od rywala, a rezerwowi gości zdobyli 54 punkty wobec 24 punktów rezerwowych Philadelphii.

Gospodarze zagrali bez Joela Embiida, który opuścił mecz z powodu choroby. LeBron James zdobył 23 punkty, Tyrese Maxey — 22, a Jaylen Brown, który wrócił po kontuzji, — 20. Portland rozegra następny mecz u siebie przeciwko San Antonio Spurs w ramach NBA Cup.

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