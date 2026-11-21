Cleveland Cavaliers pokonali Indiana Pacers 128:119 w meczu NBA Cup, a obrońca James Harden zdobył 51 punktów. Jak informuje Sky Sports, był to 26. mecz w karierze rozgrywającego, w którym przekroczył granicę 50 punktów.

Trzecie miejsce w historii NBA

Dzięki temu wynikowi Harden wyprzedził zmarłego Kobe Bryanta i zajął trzecie miejsce w historii NBA pod względem liczby meczów z 50 punktami. Dla weterana, który rozgrywa 18. sezon w lidze, był to pierwszy mecz z ponad 50 punktami od spotkania w barwach Los Angeles Clippers przeciwko Charlotte Hornets 22 listopada 2025 roku, gdy zdobył 55 punktów.

Harden został szóstym zawodnikiem, który zdobył co najmniej 50 punktów w barwach Cleveland. Był to również jego najskuteczniejszy mecz dla Cavaliers od przejścia do zespołu w pobliżu lutowego terminu wymian: wcześniej jego rekordem osobistym dla klubu było 36 punktów w meczu z Chicago w poprzednim sezonie.

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Decydujący zryw w trzeciej kwarcie

Harden trafił 15 z 26 rzutów z gry, w tym siedem z 11 rzutów za trzy punkty, a także wszystkie 14 rzutów wolnych. Zanotował również sześć zbiórek i sześć asyst. Donovan Mitchell dodał 20 punktów, a Peyton Watson — 15.

Na początku trzeciej kwarty Cleveland prowadziło 74:73, po czym zaliczyło serię 21:4 w mniej niż cztery minuty. Harden zdobył w tym fragmencie 13 punktów, trafiając wszystkie cztery rzuty z gry, w tym dwa za trzy punkty. Najwyższa przewaga Cavaliers wyniosła 23 punkty — 113:90, jednak Indiana odpowiedziała serią 21:4 i zmniejszyła stratę do dwóch posiadań. Mitchell przerwał tę serię celnym rzutem.

W składzie Pacers Ivica Zubac zdobył 21 punktów i zebrał 10 piłek, a Pascal Siakam również zapisał na swoim koncie 21 punktów. Cleveland wygrało trzeci z ostatnich czterech meczów i ma bilans 2-1 w Grupie B Konferencji Wschodniej NBA Cup, podczas gdy Indiana poniosła trzecią porażkę z rzędu i ma wynik 1-2.

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