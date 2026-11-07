W Cleveland Philadelphia 76ers przegrali z Cleveland Cavaliers 95:119 w meczu fazy grupowej Pucharu NBA. LeBron James, który w okresie międzysezonowym podpisał kontrakt z zespołem z Filadelfii, zdobył osiem punktów w meczu przeciwko swojemu byłemu klubowi, informuje Sky Sports.

Rzadki wynik Jamesa

Dla 41-letniego rodaka z Akron w stanie Ohio był to dopiero 10. przypadek w 1630 meczach sezonu zasadniczego NBA, gdy zakończył spotkanie z jednocyfrową liczbą punktów. W ciągu 31 minut na parkiecie James trafił 3 z 12 rzutów z gry, nie trafił żadnej z czterech prób za trzy punkty i zanotował sześć strat.

Po meczu James przyznał, że nie zdołał znaleźć rytmu w ataku, a także wziął na siebie odpowiedzialność za dużą liczbę strat. W pierwszej połowie część kibiców Cavaliers wygwizdywała go za każdym razem, gdy otrzymywał piłkę.

Historia występów w Cleveland

James spędził w Cleveland 11 sezonów podczas dwóch etapów swojej kariery. W 2010 roku opuścił zespół jako wolny agent i przeszedł do Miami Heat, wrócił w 2014 roku, a w 2018 roku dołączył do Los Angeles Lakers. W barwach Cavaliers zdobył mistrzostwo NBA w 2016 roku.

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Tym razem dla czterokrotnego mistrza NBA nie wyświetlono filmu hołdowego. Podczas jego wizyty u Cavaliers w poprzednim sezonie na arenie pokazano fragmenty, w których James zdobył 25 punktów z rzędu w piątym meczu finałów Konferencji Wschodniej w 2007 roku przeciwko Detroit Pistons.

Ta porażka była dla Jamesa drugą najwyższą w Cleveland jako zawodnika drużyny przeciwnej. Jego bilans wyjazdowych meczów przeciwko Cavaliers wynosi 9 zwycięstw i 5 porażek, przy czym trzy ostatnie wizyty zakończyły się niepowodzeniami. Philadelphia ponownie zagra w Cleveland 1 marca.

Przed tym meczem 76ers mieli najlepszy bilans w NBA, jednak po porażce ich wynik wynosi 8 zwycięstw i 2 porażki. Główny trener Nick Nurse powiedział, że zespół grał ospale, podczas gdy Cleveland było bardzo mocne, i podkreślił potrzebę regeneracji przed niedzielnym meczem z Chicago Bulls.

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