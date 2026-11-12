Koszykarz Golden State Warriors Stephen Curry przedwcześnie opuścił mecz, w którym jego zespół przegrał z Houston Rockets 108:115, z powodu bólu po prawej stronie brzucha. Jak informuje Sky Sports, zawodnik poczuł dyskomfort po celnym rzucie za trzy punkty na około siedem i pół minuty przed końcem pierwszej kwarty.

Curry nie wrócił na parkiet

To trafienie było jedynym Curry'ego w tym meczu. Po rzucie chwycił się za prawy bok i skrzywił się z bólu, po czym natychmiast podszedł do głównego trenera Steve'a Kerra i udał się do szatni. Koszykarz nie wrócił na parkiet do końca meczu.

Kerr po meczu powiedział, że Curry stwierdził, iż coś naciągnął w okolicy brzucha, a wcześniej nigdy mu się to nie zdarzyło. Według trenera poziom zaniepokojenia w zespole jest wysoki, jednak stopień urazu w tamtym momencie był nieznany.

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Rezonans magnetyczny w drugiej połowie

Kerr poinformował także, że w drugiej połowie spotkania Curry opuścił arenę, aby przejść badanie rezonansem magnetycznym. W chwili komentarza zespół nie otrzymał jeszcze dodatkowych informacji o jego stanie.

Przed meczem 38-letni Curry zajmował drugie miejsce w NBA pod względem średniej punktów — 30,6 na mecz. Był najlepszym strzelcem Warriors w sześciu z ośmiu zwycięskich spotkań zespołu po rozpoczęciu sezonu od trzech porażek. Houston przerwało serię ośmiu zwycięstw Golden State; Kevin Durant zdobył 20 punktów, a Alperen Sengun i Amen Thompson po 19.

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