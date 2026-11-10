W USA San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe Phoenix Suns 122:96, przedłużając serię zwycięstw do dziewięciu meczów. Victor Wembanyama zdobył 40 punktów, zaliczył 11 zbiórek i dziewięć bloków w ciągu 25 minut na parkiecie.

Historyczne osiągnięcie Wembanyamy

Jak informuje Anadolu Agency, francuski koszykarz został jednym z trzech zawodników w historii NBA, którzy wielokrotnie notowali w meczu co najmniej 40 punktów, 10 zbiórek i osiem bloków. Wcześniej taki wynik w kilku spotkaniach osiągnęli jedynie Kareem Abdul-Jabbar i David Robinson.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Phoenix był Devin Booker, który zdobył 32 punkty i zaliczył cztery asysty. Dla Suns była to szósta porażka od początku sezonu.

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Zwycięstwo Houston nad Denver

W innym meczu Houston Rockets pokonali na własnym parkiecie Denver Nuggets 110:100. Alperen Sengun zaliczył double-double: 20 punktów, 11 zbiórek i osiem asyst, a także po jednym przechwycie i bloku w ciągu niemal 35 minut gry.

Kevin Durant dołożył dla Houston 23 punkty, 12 zbiórek i osiem asyst. W składzie Denver Jamal Murray zdobył 38 punktów, a Nikola Jokić zapisał na swoim koncie 25 punktów, 16 zbiórek i dziewięć asyst. Dla Rockets było to ósme zwycięstwo w sezonie, a dla Nuggets — czwarta porażka.

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