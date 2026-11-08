W Australii po objęciu grupy deweloperskiej Bathla zewnętrznym zarządem wstrzymano budowę na 45 placach budowy. Część niedokończonych projektów mieszkaniowych znajduje się w zachodnim Sydney, w tym w Marsden Park, Box Hill, Rosehill i Pemulwuy. Jak informuje ABC News Australia, sprawa dotycząca upadku Bathla Group o wartości 3,4 mld dolarów obejmuje setki nieruchomości.

Mieszkanka Box Hill, Rinna Roke, kupiła trzypiętrowy dom szeregowy na etapie projektu. Naprzeciwko jej domu Bathla budowała 47 lokali mieszkalnych, jednak prace zatrzymano dwa miesiące temu. Powiedziała, że liczyła na szybkie ukończenie budowy, ponieważ chciała mieszkać w ukształtowanej społeczności.

Budowniczowie ostrożnie podchodzą do niedokończonych obiektów

Profesor ekonomii nieruchomości z Queensland University of Technology Lyndall Bryant zaznaczyła, że nowi wykonawcy mogą nie chcieć gwarantować jakości prac wykonanych przez inną firmę. Jej zdaniem trudno jest ocenić stan konstrukcji betonowych, instalacji wodociągowej czy sieci elektrycznej, jeśli część budynków została już wzniesiona.

Jedna z firm private equity, która przejęła kontrolę nad niedokończonym projektem Bathla, przekazała ABC, że prowadzi negocjacje z budowniczymi. Potencjalni wykonawcy zachowują ostrożność. Szef grupy lobbingowej Urban Taskforce Australia Tom Forrest oświadczył, że jego zdaniem większość projektów zostanie ukończona, jeśli nie zostaną wykryte poważne wady, których usunięcie kosztowałoby więcej niż wartość działki z pozwoleniem na zabudowę.

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Ryzyka dla dzielnic i samorządów

Bryant ostrzegła, że długotrwałe opóźnienie lub fiasko projektów może pozostawić nowe dzielnice mieszkaniowe niedokończone na lata, doprowadzić do zaniedbania działek i negatywnie wpłynąć na wartość nieruchomości. Roke nazwała taki scenariusz dla Box Hill „straszną historią” dla mieszkańców.

Najbardziej na wstrzymaniu budowy mogą ucierpieć samorządy Blacktown i Hills Shire: w pierwszym prace zatrzymano na ośmiu obiektach Bathla, a w drugim — na czterech. Obie rady zarejestrowały się jako wierzyciele w sprawie administratora. Mogą one ponosić wydatki na drogi i kanalizację, których wkład miał opłacić deweloper, a jednocześnie tracić oczekiwane wpływy z lokalnych opłat.

Niektórzy wierzyciele przejęli już kontrolę nad obiektami. Azjatycka firma private equity PAG wyznaczyła ParkView na wykonawcę kompleksu 300 mieszkań w Pemulwuy. Ray White Capital, która jest właścicielem działki w Box Hill, oczekuje ukończenia budowy do kwietnia 2027 roku. Leda Group prowadzi negocjacje w sprawie dokończenia kompleksu 240 mieszkań w Marsden Park.

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