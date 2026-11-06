Na Florydzie federalni agenci rano 6 listopada zatrzymali 82-letniego Thomasa Markle’a, ojca księżnej Sussex Meghan Markle. Podejrzenia dotyczą domniemanego posiadania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, informuje Der Spiegel, powołując się na kilka mediów, w tym Associated Press i Daily Mail.

Śledztwo na Filipinach

W październiku media, powołując się na syna Markle’a, podały, że miał on rzekomo pozostawić znaczną liczbę takich materiałów w swoim byłym domu w prowincji Cebu na Filipinach. Sam Markle, który obecnie ponownie mieszka w USA, odrzucił oskarżenia i nazwał je kłamstwami.

Według ministra w toku śledztwa zabezpieczono około 7 500 zdjęć i jedno nagranie wideo z domniemanymi obrazami wykorzystywania seksualnego nieletnich chłopców i dziewcząt. Oświadczył on również, że przedstawione dzieci pochodziły z Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy.

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Reakcja rodziny

Meghan Markle wcześniej oświadczyła, że jest głęboko wstrząśnięta oskarżeniami wobec ojca. Według niej brytyjskie służby bezpieczeństwa już w 2018 roku poinformowały ją o niepokojących zarzutach dotyczących niego.

W kręgu zainteresowania filipińskich śledczych znalazł się również Thomas Markle Jr., przyrodni brat Meghan Markle. Minister spraw wewnętrznych Filipin Juanito Victor Remulla, powołując się na zeznania, oświadczył, że może on być powiązany z domniemanymi przestępstwami. Jednocześnie jest on traktowany jedynie jako osoba interesująca dla śledztwa, a nie jako podejrzany.

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