Rodzice uczniów prywatnych szkół w Nigerii poinformowali o dodatkowych opłatach za ceremonie ukończenia szkoły, podręczniki, wyżywienie, fotografie, stroje, zajęcia pozalekcyjne i przyjęcia. Jak podaje Premium Times Nigeria, wydatki te zwiększają koszty edukacji, zwłaszcza dla rodzin z kilkorgiem dzieci.

Jedna z matek w Abudży powiedziała redakcji, że Megaliy International School naliczyła jej prawie 100 tys. nair za ceremonie ukończenia szkoły przez troje jej dzieci: 20 tys. nair za ukończenie przedszkola, 25 tys. za młodszą szkołę średnią i 50 tys. za starszą szkołę średnią. Jak stwierdziła, w latach, gdy żadne z jej dzieci nie kończyło szkoły, również płaciła po 10 tys. nair za każde dziecko na wydarzenie podsumowujące rok. Kierownictwo szkoły odmówiło udzielenia wywiadu dziennikarzom.

Opłaty, z których trudno zrezygnować

Rodzice z Lagos, Kaduny, Katsiny, Abudży i stanu Benue powiedzieli, że szkoły określają niektóre opłaty jako dobrowolne. Jednocześnie dzieci, których rodziny nie zapłacą, mogą nie otrzymać poczęstunku lub nie wziąć udziału w uroczystości. W Kacinie jeden z rodziców stwierdził, że nieuiszczenie 3 tys. nair nie wpłynęło na wydanie certyfikatu jego córce, ale decydowało o tym, czy otrzyma paczkę z poczęstunkiem.

W Lagos matka dziewięcioletniej uczennicy poinformowała, że szkoła pobrała 45 tys. nair za ceremonię ukończenia szkoły, a przygotowanie dziecka do występu kosztowało ją dodatkowe 154 tys. nair. Inna matka powiedziała, że w szkole jej dzieci koszty ceremonii i podręczników są wliczane do rachunku na początku roku szkolnego, a absolwenci osobno płacą za odświętny strój i przyjęcie.

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Ograniczenia władz i podręczniki

W styczniu federalny rząd Nigerii ograniczył organizowanie ceremonii ukończenia szkoły do uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej oraz uczniów JSS3 i SSS3, czyli klas kończących edukację średnią. Decyzję ogłoszono wraz z polityką wielokrotnego wykorzystywania podręczników, która ma umożliwić korzystanie z materiałów edukacyjnych przez kilka lat szkolnych i przekazywanie ich między rodzeństwem.

Władze stanu Ogun w czerwcu zakazały uroczystości ukończenia szkoły w przedszkolach, klasach przygotowawczych i innych klasach niekończących nauki oraz postanowiły, że dozwolone wydarzenia mają odbywać się bez kosztów finansowych dla rodziców. W stanie Benue w sierpniu 2025 roku zakazano obowiązkowych ceremonii ukończenia szkoły, w tym dla uczniów przedszkoli, żłobków i klas podstawowych, a także przymusowych dodatkowych lekcji bez zgody rodziców.

Ankietowani rodzice skarżyli się również na wymóg kupowania podręczników wyłącznie za pośrednictwem szkoły. Administratorzy niektórych placówek wyjaśniali to potrzebą używania jednakowych materiałów edukacyjnych, a wydatki na uroczystości ukończenia szkoły — opłatami za stroje, poczęstunek, pamiątki, wynajem miejsca i program kulturalny.

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