W Niemczech Bayern stracił prowadzenie w tabeli piłkarskiej Bundesligi. Na pierwsze miejsce wyszła Borussia Dortmund, a Felix Nmecha zdobył gola, który wyprowadził zespół na szczyt tabeli — informuje Der Spiegel.

Błąd bramkarza na korzyść Dortmundu

W swoim przeglądzie meczów Bundesligi publikacja zaznacza, że dortmundczycy wykorzystali błąd bramkarza. Nmecha zdobył gola, po którym Borussia objęła prowadzenie w tabeli.

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Rywale wykorzystali problemy Bayernu

Zdaniem Der Spiegel rywale Bayernu konsekwentnie wykorzystywali problemy monachijskiego klubu. Wśród drużyn, które skorzystały na tej sytuacji, publikacja wymienia Freiburg i RB Lipsk.

Der Spiegel porównuje grę Freiburga do występu czołowej drużyny, a działania ofensywne Lipska charakteryzuje jako mocne. Przegląd opublikowano 21 listopada 2026 roku.

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